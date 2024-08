Al Oído: ¿A Petro le rebotó correo sobre cómo el tirano roba las elecciones en Venezuela?

Estamos Al Oído de pocos porque el mundo hoy nos recuerda que muchos están como la canción de Shakira, haciéndose los ciegos, sordos, mudos, frente al robo electoral en Venezuela y acá los que tanto criticaban a los supuestos tibios, resultaron los más tibios, girando hacia otro lado y haciéndose los que no es con ellos, claro, mientras personas como la senadora Clara López decía que Venezuela tenía el mejor sistema electoral o la vergonzosa declaración de la directora de la Colombia Humana, Gloria Flórez, diciendo que el sistema electoral venezolano era el más robusto.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó a Maduro como presidente, dando por buenos los resultados que difundió el CNE pese a no aportar las actas.

No pudieron aportarlas, lo que sí han aportado son evidencias de represión, mientras que acá el presidente, que decía que el poder del pueblo se veía en las calles, prefiere callar frente a un tirano como Nicolás Maduro.

Al final del día, como todo lo de este Gobierno: se hacen los que no es con ellos, cambian y lanzan un globo o que me digan las supuestas congresistas feministas donde están exigiendo celeridad con investigación al embajador Benedetti, o que ha pasado con Nicolás Petro, que por cierto me pregunto ¿de qué vive si ni él ni su esposa trabajan? Curioso, ¿no?

Hay que decirlo sin titubeos, vergüenza es lo que nos da esa actitud cómplice del presidente Petro a lo que a todas luces es el robo a la democracia y la condena de un pueblo a manos de un tirano , claro acá presidente muy ‘bravito’ con quienes dicen fuera Petro, pero bastante suave, amable y complaciente con el que está arrinconando a quienes reclaman libertad y cumplimiento a la democracia.

Advertidos sí estamos. El que quiera ver que vea.