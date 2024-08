Drogas La Rebaja: SuperSolidaria responde a denuncias de Andrés Forero

El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, denunció durante un debate de control político a la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz por varias irregularidades que se estarían cometiendo con la intervención de la cooperativa de Drogas La Rebaja.

Según el congresista, todo inició desde el nombramiento del profesor de artes Yobany Montilla, quien a pesar de no tener experiencia en el tema fue designado como interventor de la entidad.

“Este cargo se hizo como un sastre a la medida de él, no tenía ese curso de las 100 horas de interventoría, eso sucedió el 11 de abril y da la casualidad que, cuando se inscribe, lo nombran el mismo día, a pesar de que había otras personas elegibles con la experiencia necesaria para desempeñar esa función”.

En diálogo con Sigue La W, la superintendente María José Navarro Muñoz aseguró que sí hubo unas modificaciones, pero porque los requisitos existentes estaban por debajo de la exigencia de la ley.

“Este curso es de 100 horas y lo dictan 3 universidades en Colombia, además ese no es nuestro enfoque, nuestro enfoque es recuperar cooperativas y por eso en esa modificación ese curso se volvió opcional, pues no nos interesa que el perfil de la gente sea un perfil de alguien experto en liquidar”, afirmó.

Para Navarro, el profesor Montilla sí ha hecho un excelente trabajo con la intervención de Drogas La Rebaja y muestra de ello es que la cooperativa no ha tenido pérdidas.

“¿Este Gobierno no tenía a nadie más para nombrar? La señora superintendente no nos supo explicar porque personas que estaban inscritas, que tenían ese curso, que tenían más años de experiencia fueron relegados para que pudiera llegar ese señor”, comentó.

Forero aseguró que Montilla llegó con una nómina de 108 millones al mes a una cooperativa que está en dificultades: “personas que no cumplen con los requisitos son amigos políticos de él, de esa manera es muy difícil que se logre salvar esa cooperativa”.

El congresista aseguró que, así como van las cosas, le preocupa que la cooperativa sea liquidada.

“Ya están pasando cosas como, por ejemplo, perdieron el convenio con Rappi y problemas con el suministro de medicamentos. Aunque la superintendente dice que no la va liquidar, hay que decir que congeló los aportes de los trabajadores. Entonces, muchas de las personas que están sacando de manera arbitraria no puede retirar los aportes que han hecho durante años. Yo sí estoy muy preocupado porque si no hubiesen querido liquidar, no hubiesen hecho esa retención de aportes”.

Por su parte, la superintendente Navarro aseguró que la entidad está trabajando en un plan para la recuperación para la cooperativa. “Drogas La Rebaja es del Estado desde el 2022, entonces producto de la extinción de dominio 880 establecimiento de comercio son del estado, la cooperativa estaba administrando, bienes del estado tenemos unas pérdidas a abril de 2024 cuando se hizo la intervención diagnóstica de 40.000 millones de pesos”.

Todos los detalles a continuación: