Elementary: la DJ y productora colombiana que vibra con la energía de la música

En una nueva edición de Noches Electrónicas W, conversamos con Elementary, una talentosa DJ y productora colombiana que ha capturado la esencia del afro house y el melodic techno, conectando con su público a través de la energía musical.

Elementary, cuyo verdadero nombre aún es un misterio, comenzó su carrera en 2022 como vocalista de un proyecto que mezclaba sus interpretaciones con la producción de otros DJs enfocados en el melodic techno.

“Inicié cantando en un proyecto con unos DJs que eran productores (...) estuvimos en Mía Tulum, Playa del Carmen y Cancún”, relató, recordando sus primeros pasos en la escena electrónica. Su conexión con el público y la energía que sentía al interpretar temas como “All of Me” marcaron el inicio de lo que hoy conocemos como Elementary Music.

Para ella, la música va más allá de los beats, es una forma de conexión espiritual y sanación: “yo busco, con los productores musicales, lograr una conexión espiritual con la gente a través de las melodías, que les ayude de una u otra manera a sanar lo que no sabían que tenían que sanar”, explicó.

Esta filosofía se refleja en su elección de tracks, muchos de los cuales están cargados de vocales femeninos que, según ella, “generan recordación y te permiten conectar con lo que dicen”.

El nombre “Elementary” no es solo un alias artístico; es una representación de su filosofía musical y personal.

“Desde muy pequeña he percibido las energías de una forma mucho más sensible (...) Elementary Music tiene una guía espiritual que te lleva en el camino de saber cómo hacer las cosas de la mejor forma”, compartió la DJ. Su elección del nombre también es un reflejo de su deseo de simplificar y esencializar la experiencia musical, enfocándose en los elementos básicos que resuenan con su audiencia.

Una de las características que distingue a Elementary es su enfoque holístico hacia la música, no se limita a mezclar en los decks; su formación en técnica vocal y su experiencia en actuación le permiten ofrecer un espectáculo completo que va más allá de lo auditivo.

“Ser DJ no es una tarea que no es sencilla (...) no es solo poner música, es conectar como artista y permitirle disfrutar a la gente que tienes como público”, señaló, resaltando la importancia de la preparación y la conexión genuina.

Con cada set y cada track, Elementary sigue construyendo un camino basado en la autenticidad, el amor y la energía.

En su repertorio, canciones como “Dancing in the Night” e “It’s Not Right” no solo representan etapas de su carrera sino que son testimonio de su evolución artística y espiritual. Elementary invita a unirse a sus eventos, prometiendo una experiencia que trasciende lo musical y se convierte en un viaje de conexión.

Escuche la entrevista completa en Noches Electrónicas W: