Integrante de la Mesa de Víctimas de Norte de Santander denuncia intento de secuestro

Cúcuta

El integrante de la Mesa de Víctimas y la Asociación de desplazados del Catatumbo, Fabián Cáceres, fue objeto de un atentado e intento e secuestro en la vía que de El Carmen conduce al corregimiento de Guamalito, en la región del Catatumbo.

Cáceres, quien también fue candidato a la alcaldía de este municipio, explicó que en una primera instancia se encontraron con un retén ilegal de hombres que estaban fuertemente armados y que le dieron la orden de parar. Sin embargo, pese a que lograron escapar ahí, se encontraron con un segundo grupo que abrió fuego.

“El hombre de protección no paró, pero en un segundo retén ya hay un vehículo atravesado con otros hombres armados, los cuales proceden a impactar el vehículo en muchas ocasiones. Cuando frenamos el vehículo se apagó y no lo pudimos prender. Los hombres nos obligan a bajar del vehículo y nos tiraron al piso y a los de protección les quitan sus armas. A mí me subieron al vehículo que ellos tenían atravesado, pero afortunadamente no les quiso prender. Entraron en pánico y nos dejaron en ese sitio”, relató Fabián Cáceres.

En los videos difundidos por el mismo integrante de la Mesa de Víctimas se puede apreciar la camioneta en la que se movilizaban con varios impactos de bala.