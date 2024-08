Bancos con horario extendido en Chía: sucursales y horarios

Transacciones bancarias. I Foto: Getty Images. / Images By Tang Ming Tung

Chía es uno de los municipios más cercanos a Bogotá y en las últimas décadas se ha convertido en uno de los lugares a los que cada vez llegan más personas de la Capital buscando establecer su residencia. Al estar más poblado, ha crecido el número de entidades bancarias que buscan ofrecer sus servicios a los residentes y visitantes.

Algunos bancos ya cuentan con sucursales con horarios extendidos de lunes a viernes, en donde los ciudadanos pueden realizar trámites bancarios fuera del horario habitual, que normalmente termina a las 3 p. m.

Estos horarios benefician a la población que habita en el centro del municipio y también a quienes deben trasladarse desde las zonas rurales de Chía.

Estos son los bancos que atienden en horario extendido en el municipio de Chía:

Horario extendido AV Villas en Chía

Banco AV Villas - Centro Chía: Horario de atención de lunes a viernes desde las 8:00 a. m. hasta las 7: 00 p. m. Los sábados la oficina inicia sus servicios desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p.m.

Horario extendido Bancolombia en Chía

Oficina Centro Fontanar (Cajicá - Chía #Km 2.5, Chía): Horario de atención de lunes a viernes desde las 9:00 a. m. hasta las 6: 00 p. m. Los sábados la oficina atiende desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p.m.

Horario extendido Caja Social en Chía

Centro Comercial Aleros (Avenida Pradilla No 3-40 local 127): La jornada habitual inicia desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y la jornada adicional comienza desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. de lunes a viernes. Los sábados atienden a partir de las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p. m.

Horario extendido Scotiabank - Colpatria en Chía

Oficina Centro Chía (Av. Pradilla # 9 - 00 Este Local 107): La oficina de Scotiabank – Colpatria inicia su horario desde las 8:30 a.m. hasta las 7:00 p.m. de lunes a viernes. Los sábados abren sus puertas desde las 10:00 a. m. hasta las 3:00 p.m.

Horario extendido Banco de Occidente en Chía

Centro Comercial Sabana Norte (Av. Pradilla #2 Este – 71): La jornada habitual inicia desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. y la jornada adicional la realizan los sábados desde las 9:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

Horario extendido Banco de Bogotá en Chía

Centro Chía - Banco de Bogotá: La jornada habitual inicia desde las 9:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. y la jornada adicional solamente los viernes desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. Los sábados atienden desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Banco Davivienda en Chía con horario extendido

Las sucursales del Banco Davivienda atienden en todas sus sedes en Chía a partir de las 9 a. m. hasta las 4 p.m. Los sábados desde las 9:00 a.m. hasta la 1 p.m.