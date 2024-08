Petro denunció robo de recursos por 9.1 billones de pesos para los proyectos de OCAD Paz

Desde el departamento de Bolívar, el presidente Gustavo Petro recordó los hechos de corrupción en los que se han perdido los recursos de los OCAD Paz en el país, lo que ha impedido la ejecución de proyectos clave y necesarios para las regiones más pobres.

“Hemos encontrado que 9.1 billones han sido robados, y eso que apenas hemos analizado el 20% del sistema. Por eso no hay acueducto en San Basilio, no hay PTAR para limpiar el río, no hay alcantarillado, y si hacemos el listado, prácticamente todo el Caribe y buena parte de la Colombia pobre no tiene los recursos esenciales para vivir, que es lo mínimo: el agua potable”, aseguró el jefe de Estado.

El mandatario también cuestionó que desde Bogotá no se aprueben proyectos básicos para los municipios, señalando que esto también constituye un hecho de corrupción.

“¿Saben ustedes por qué devuelven un proyecto a la comunidad? Porque no hay ‘CVY’ (cómo voy yo), porque no va el contratista. La politiquería se adueña de los recursos”, puntualizó.