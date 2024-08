Comisión de disciplina cerró proceso contra Daniel Hernández por Odebrecht

La Comisión de Disciplina Judicial cerró el proceso disciplinario que se adelanta contra el fiscal Daniel Hernández por presuntas amenazas a Otto Bula para que se limitaran sus declaraciones con el caso Odebrecht.

Recordemos que Bula narró, en medio de sus declaraciones, que el 22 de junio del 2022, tras una diligencia en la Fiscalía General de la Nación relacionada con el caso Odebrecht, fue abordado por Daniel Ricardo Hernández, quien le manifestó que altos funcionarios estaban preocupados por sus conversaciones confidenciales sobre el caso, frente a lo que Otto Bula percibió esto como una intimidación y expresó su temor por la filtración de información confidencial y la presión de otros funcionarios.

La información fue puesta en conocimiento ante el Tribunal de Bogotá, en donde dice que Daniel Hernández y Álvaro Enrique Betancur Martínez, al parecer, ejercieron presuntos hostigamientos contra Otto Nicolás Bula Bula para que no declarara en contra de Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Angulo en esta investigación.

Sin embargo, la Comisión de Disciplina, con ponencia del magistrado Mauricio Fernández Rodríguez determinó que no existieron pruebas ni testigos sobre las presuntas amenazas, así que decidió ordenar la terminación del proceso disciplinario a favor de Daniel Hernández y Álvaro Betancourt.

La sentencia de 27 páginas también dice que no se puede concluir que existiera intimidación: “la amenaza debe ser de tal entidad que logre afectar el ánimo del receptor y así doblegar su voluntad a fin de que se realice lo que el emisor espera, con la advertencia de causar un daño si aquel no lo hace. En este caso esto no ocurrió o por lo menos no con el grado de fortaleza para intimidar”, dice el fallo.