Petro pide a Aerocivil investigar cancelaciones de vuelos por crisis de falta de gasolina

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Aeronáutica Civil investigar las cancelaciones de vuelos nacionales que se han producido sin justificación.

“Es abusivo afirmar que las cancelaciones de vuelos están relacionadas con el apagón de Reficar del 16 de agosto”, declaró el mandatario.

Petro explicó ampliamente la situación con la refinería de Reficar, aclarando que muchos atribuyen erróneamente el problema de desabastecimiento de combustible a los inconvenientes ocurridos en esa instalación.

“El fallo en Reficar no está relacionado con el desabastecimiento actual de combustible. Reficar, a pesar de ser una refinadora relativamente nueva, ha tenido tres apagones generales, el último durante mi gobierno, debido a un mal diseño del fusible principal. Esta misma causa provocó los apagones anteriores. La reparación de ese fusible cuesta USD $35 millones y nos ocasionó una pérdida de USD $80 millones en el último apagón”, explicó Petro.

Además, el presidente indicó que ha solicitado al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que tome acciones legales, incluso penales, contra los responsables de esta situación.

“Lo sucedido en los últimos días con la gasolina para aviones en algunos aeropuertos servidos por Terpel no tiene relación alguna con el apagón de Reficar del 16 de agosto. Reficar está operando normalmente, y se han entregado las cantidades de gasolina de manera adecuada. No hay razón para un desabastecimiento en el mercado. Junto con las superintendencias, investigaremos a fondo por qué Terpel, a pesar de recibir suficiente gasolina, no ha entregado los pedidos de las aerolíneas de manera conforme”, puntualizó Petro.

Finalmente, el mandatario mencionó que la demanda de gasolina para aviones ha aumentado en Colombia debido al incremento del turismo extranjero y la reactivación económica nacional. “Por esta razón, se realizarán importaciones transitorias en los próximos meses, las cuales se eliminarán en enero, cuando entren en funcionamiento las plantas de combustibles sostenibles para aviones, en las que espero que Colombia se convierta en un foco mundial en la transición energética”, concluyó.