Caso UNGRD: Olmedo López declaró en la Corte Suprema durante 12 horas

Por 12 horas, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, declaró en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La citación para escuchar a López fue programada desde las 9:00 a.m. del 26 de agosto, en el alto tribunal, y contó con una sola pausa, la hora del almuerzo, porque finalizó hasta las 9:00 de la noche.

Durante todo el día, el exdirector de la UNGRD estuvo en el despacho de la sala de instrucción por el proceso que se adelanta contra los congresistas Andrés Calle e Iván Name.

A la diligencia asistieron los abogados de los legisladores, Olmedo López y su abogado, José Luis Moreno.

Según información entregada por la defensa del exdirector de la UNGRD a la salida de la Corte, José Luis Moreno, Olmedo López ratificó ante el magistrado auxiliar que lo entrevistó, la información que ya había entregado oficialmente a la Fiscalía General de la Nación.

Según su defensa, también se entregaron unos chats formales que reposan en una carpeta que llevó Olmedo López al alto tribunal.

A la salida de la sala de instrucción, José Luis Moreno pidió protección para la familia de Olmedo López: “necesitan protección para que le sigan contando al país todos los hechos de corrupción que han venido declarando ante la Fiscalía General de la Nación, es por ello que el 31 de agosto vamos a estar coadyuvando esa petición de la Fiscalía frente a esa protección en un centro de reclusión militar, es importante que tenga esa protección y que no lo silencien”, explicó.

La defensa señaló que contrario a lo que dice el abogado Jaime Lombana, defensor de Iván Name, no hay versiones contradictorias: “eso no fue lo que ocurrió, el señor Olmedo López ha continuado ampliando y por eso es que se había solicitado ese derecho a guardar silencio en la medida en que no se han terminado los interrogatorios en la Fiscalía, y para evitar ese tipo de suspicacias solicitamos que estas declaraciones se desarrollarán luego de aprobado el principio de oportunidad”, señaló Moreno.

Moreno insistió en que esperan que se materialice el principio de oportunidad, y cuestionó: “¿dónde están los discos duros que se han perdido, dónde está el interés de borrar el celular Olmedo López, dónde están las cajas pérdida de la UNGRD?”.

Finalmente, reiteró que Olmedo López en la declaración que brindó ante la Corte y salió en medios de comunicación, nunca habló de los ingresos de María Alejandra Benavidez: “seguramente habrá sido una confusión porque hay una funcionaria que se llama igual con otro apellido, que ha generado ese ingreso y que seguramente será un error involuntario de la persona que publicó esa información”, explicó Moreno.