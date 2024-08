¿Quién era Yeni Ariza, mamá de Los Patojos? Revelan última foto de familia de influencers

Este lunes 26 de agosto se dio a conocer que Yenny Judit Ariza Quiroga, madre de Los Patojos, familia de los reconocidos creadores de contenido en redes sociales de Santander, fue hallada sin vida en la finca ‘La Palma’, de la vereda Arciniegas, en ese departamento.

Según se conoció, la información la reveló uno de los integrantes de la famosa familia de influencers por medio de un video difundido en redes sociales.

“No sé qué pasó con mi mamá. Me acaba de llamar mi hermano a decirme que mi mamá murió. Ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy ya no está. Primero el perro y ahora mi mamá, ella estaba lo más de contenta ayer, no sé qué pasó, solo sé que mi mamá se murió, que ya no está. Se derrumbó todo”, dijo el integrante en el vídeo.

Allí mismo, mencionó: “a mi mamá le hicieron algo, algo le hicieron”.

Desde otro aspecto, la Policía de Santander atendió el caso cuando fue reportado. Tras el hallazgo, las autoridades declararon: “es encontrada por el padre dentro de la residencia. Suspendida a una viga del techo de la vivienda. Un ciudadano, en su intento por auxiliarla, la suelta del elemento, al que estaba atada del cuello; quedando sobre el piso dentro de la vivienda”.

¿Quién era Yeni Ariza, mamá de Los Patojos?

La mamá de la familia de youtubers tenía 45 años y participó en varios videos de ‘Los Patojos Humor’, quienes conquistaron las redes sociales en época de pandemia.

Su popularidad comenzó en los tiempos del Covid-19 por los videos de humor que compartían sobre la vida en el campo colombiano.

Allí, de forma jocosa, ella y los demás integrantes hablaban de la vida en las zonas rurales del país, junto a las labores que conllevaba hacer parte del campo.

Revelan última foto de la familia de influencers

Por medio de una publicación en su cuenta de Facebook, revelaron la última foto de la familia.

“Esta fue nuestra última foto con mi mamá y nuestro último video con ella. Ella está feliz de qué estábamos logrando nuestros sueños”, escribieron.

Este es el video publicado en la cuenta de Instagram de Los Patojos en donde se da la noticia

#NoticiaW | Fue encontrada sin vida Yenny Ariza, integrante de 'Los Patojos Humor', una familia de influenciadores en Santander. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos. pic.twitter.com/iNZJCwNVoi — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 27, 2024

¿Quiénes son ‘Los Patojos’, familia de influencers de Santander?

Desde hace 4 años, la familia de campesinos inició grabando videos y publicándolos a Youtube buscando crear una comunidad en la que pudieran conocer más sobre la vida en el campo y su día a día.

“Somos una familia campesina y hacemos videos de humor de cosas que suceden en nuestro campo colombiano”, es como se presentan en redes sociales.

Con situaciones de humor, historias de vida, parodias, y más, la familia de ‘Los Patojos Humor’ se ha ganado el corazón de miles de internautas tanto en Youtube, como en Facebook e Instagram.

La familia de 7 integrantes (papá, mamá, 6 hijos y un perro) se han llevado millones de vistas y reproducciones en cada uno de sus videos. Incluso, se han encargado de contar su día a día a través de las historias de Instagram y Facebook.