Secretario de Transparencia cumplió su cita en la Corte Suprema por escándalo con la UNGRD

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, cumplió su cita en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que se adelanta contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, por las presuntas irregularidades de corrupción en la UNGRD.

La diligencia duró un poco más de una hora en el despacho del magistrado Francisco Farfán.

Idárraga se pronunció tras su salida de la Corte y manifestó que lo que es inquietante es que Olmedo López no esté probando sus afirmaciones: “esperamos que la Fiscalía termine haciendo su actuar de manera diligente, impidiendo que un mentiroso pueda estar siendo protegido por un principio de oportunidad”, señaló.

Andrés Idárraga dijo que espera que se sepa la verdad y que brindó toda la información de contexto: “Cuando me preguntaron sobre el caso concreto del senador Iván Name y el congresista Andres Calle, la verdad es que no pude dar muchos elementos, porque los conozco de la relación interinstitucional como congresistas y presidentes de la Cámara y el Senado, respectivamente con el gobierno, entonces no tengo más elementos que eso y el contexto que me llevó a denunciar a Olmedo”, explicó.

En su momento, el alto funcionario aseguró que siempre estará dispuesto a colaborar con la justicia.

“Como denunciante del caso Carrotanques/UNGRD continuaremos facilitando todos los elementos necesarios para que se avance en las investigaciones y para que Colombia conozca la verdad”, dijo Idárraga a través de su cuenta de X.