Veteranos de la Policía Nacional en Cúcuta protestan por presunta negligencia de Sanidad

Cúcuta

Cerca de 30 personas se concentraron a las afueras del comando de Policía en Cúcuta para protestar por la presunta negligencia en servicios de salud que se estaría presentando por parte de Sanidad. Asegura que falta contratación con las IPS y se están presentando retrasos en la atención a los usuarios.

“Nos dicen que no hay contrato, que esperemos al otro mes y así nos llevan” dijo Ever Sáenz Ramírez, presidente de la veeduría de salud quien dio algunos ejemplos del calvario que están viviendo varios de los usuarios: “Hay compañeros, veteranos, que están esperando cirugías tres, seis meses y hasta un año. Tenemos un compañero con un cáncer en la vista, ya la perdió, va a referencia y contrarreferencia y no hay contratos, tienen que programarle cirugía, los médicos le escriben en las órdenes que es prioritaria, que es urgente, pero los jefes de Sanidad hacen caso omiso a esas órdenes”.

Frente al trabajo del coronel William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana dijo Sáenz que es un oficial operativo, “él está preocupado con el trabajo operativo de Cúcuta, pero descuida la salud de nosotros. Es un señor que no tiene conocimiento en temas de salud”.

Enfatizó que son 22.800 personas en Norte de Santander las que se están viendo afectadas por esta situación. “Nada más en Pamplona son 1.800 personas, contando la población flotante de los estudiantes que llega a esta ciudad y a ellos como tal también hay que cubrirles la prestación en la salud”.