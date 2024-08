Contraloría del Magdalena denuncia presunto detrimento patrimonial por 2 mil millones

Magdalena

La Contraloría General del Magdalena, imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave a Carlos Caicedo, Gobernador del Magdalena; Jenny Camacho, ex jefe de la Oficina de Contratación; Jorge Bernal, ex Secretario de Salud y al contratista, Cristian Pitre como representante legal de la empresa EQUIPAR TM LTD, para la época de los hechos.

Según la entidad el 5 de abril de 2022, la Contraloría Auxiliar para las investigaciones, aperturó un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial a la Gobernación del Magdalena, de un posible sobrecosto por valor de más de 2 mil millones de pesos ejecutado por el contratista de la empresa anteriormente mencionada.

Manifiestan que los soportes allegados al expediente, no son suficientes para demostrar la entrega y recibo a satisfacción en condiciones de cantidad, calidad, modo, tiempo y lugar de los más de 7 mil 800 elementos de bioseguridad para enfrentar la pandemia por Covid-19.