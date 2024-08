Ricardo Roa respondió sobre supuesta relación de su pareja con Hidroeléctrica de Urrá

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en entrevista con La W, se refirió a la cercanía que su pareja sentimental tiene con la empresaria Marisol Segura Díaz, propietaria de la compañía Energéticos y sobre la cual hay un manto de dudas ante los diferentes contratos que se le han encontrado en la Hidroeléctrica de Urrá por compra de energía a bajos precios.

Ante el escenario, el presidente Roa explicó que su pareja no hace parte del sector energético, que no es la primera vez que intentan involucrarlo en un negocio y que todo fue a raíz de un estudio de control.

“Yo mismo he solicitado solicité a la Junta Directiva ahondar, profundizar una nueva auditoría forense que determine y dictamine la realidad de cada una de estas cosas allí establecidas dentro de las que aparece mi pareja dueña o en sociedad con una niña, amiga de él en los Estados Unidos, eso sí lo hicieron ellos, si inscribieron una empresa, nunca funcionó, nunca ha tramitado un contrato”, dijo.

Seguido a esto, Roa confirmó que luego de obtener los resultados sobre la evaluación solicitada, se sentará a socializar dicho análisis con la Junta Directiva y su respectivo Comité de Auditoría de Ecopetrol “a efectos de que se vea de que no hay absolutamente ningún movimiento, ninguna transacción”.

“No tenemos ni él ni yo ninguna relación comercial con ninguna de esas empresas que ahí aparecen, nunca la hemos tenido”, agregó.

Añadió que desde 1997 tuvo su primer contacto con el sector eléctrico cuando decidió intervenir la Electrificadora de Sucre, entre el 18 de marzo y 16 de agosto de ese año, ahí fue donde empezó toda su trayectoria en el sector por lo cual considera que conoce a todo el mundo y de igual forma él es reconocido.

Roa explicó que sus primeros acercamientos con dicha hidroeléctrica se dieron por su cercanía con la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

“Ella me invita a una reunión en la que había que evaluar la posibilidad de recuperar esas empresas como una respuesta que venían dando desde el Gobierno anterior de crear una especie de holding donde cupieran todas generadoras y distribuidoras, pero con el propósito que tenía el Gobierno anterior de venderlas; este Gobierno obviamente no va a vender esas empresas, esté Gobierno tendría el interés de ponerlas a punto, de administrarlas bien, de gerenciarlas bien, de volverlas rentables como son estos negocios en cualquier parte del mundo y pues a raíz de eso empecé a conocer un poco el estado y de los balances y de los resultados de estas compañías”.

Seguido a esto, Roa confirmó que en marzo de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, le dio la tarea de evaluar la posibilidad de que Ecopetrol adquiriera generadoras, entre las que se encontró la de Urrá para abastecer su demanda de energía, lo que para el timonel de la compañía fue una buena idea, asegurando que a Ecopetrol se le dejó expuesta por mucho tiempo al precio de la energía en bolsa, situación que aún se sigue registrando y por la que tiene que salir permanentemente a buscar oportunidades para abastecer sus necesidades energéticas con precios que en los recientes tiempos han venido en aumento encareciendo los costos de la estatal.

En cuanto al resultado de su análisis, Roa le respondió al presidente Petro que comprar alguna generadora de las que estaba en evaluación no era viable, argumentado “presidente comprar una generadora no tendría sentido porque está contratada la energía hasta el 2033, ya no nos sirve de nada. Yo le doy esa información al ministro de Hacienda y al ministro de Minas y a partir de eso es que se hace la investigación de la contratación alta que hay en Urrá, eso es un poco en resumen la historia”.