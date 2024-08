“Se están tirando la empresa”: senador Meisel pide renuncia de Ricardo Roa de Ecopetrol

Los congresistas Carlos Meisel y María del Mar Pizarro pasaron por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las polémicas que han señalado al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pero también para tratar la propuesta del presidente Gustavo Petro de que el Banco de la República emita dinero para reparar a víctimas del conflicto.

“No es un tema personal contra el doctor Roa, lo que dejó en evidencia la calamidad de Reficar es que no había plan de contingencia de algo tan importante como el sistema aéreo. Se están tirando la empresa. El presidente de Ecopetrol no puede salir a decir irresponsablemente que la baja de utilidades no corresponde al precio del barril ni al valor del dólar”, dijo Meisel.

Noticia en desarrollo...