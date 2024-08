SuperSalud denunció que dispensarios no están entregando medicamentos a pesar de tenerlos

Bucaramanga

El superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, estuvo en Bucaramanga y en su recorrido por uno de los dispensarios médicos de la capital santandereana no estaría entregando los medicamentos a los usuarios a pesar de contar con los insumos.

“No podemos decirle a la señora que se devuelva a que el médico le formule porque ustedes no entregan la fórmula completa, eso no puede pasar”, señaló el superintendente durante su visita a este dispensario médico en donde además evidenció que no es que haya desabastecimiento de medicamentos e insumos sino que no los entregan.

En su visita el superintendente le reclamó a las personas que estaban atendiendo a los usuarios porque no le entregaban la totalidad de la fórmula médica a los pacientes teniendo los medicamentos e insumos que estaban requiriendo.

“Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando, una señora que tiene una enfermedad crónica renal esperando atención y le dicen que este medicamento no lo hay, la señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decía que no habían y sí hay”, puntualizó el superintendente.

Por tal motivo, Leal aseguró que no es que haya desabastecimiento de medicamentos o insumos sino que estas entidades no se los están queriendo entregar a los pacientes.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro señaló que “esconder los medicamentos es un crimen. Todo empleado de empresas donde se realiza acaparamiento de medicamentos en contra de los pacientes tiene el deber de denunciarlo a la superintendencia de salud”.

Dijo también el mandatario de los colombianos que la tardanza en la entrega de medicamentos ha incrementado las tutelas y que esto no se debe a escasez de mercado sino que las empresas de salud estarían provocando antipatías y se está especulando con los precios.