La Constitución del 91 exige combatir la desigualdad en territorios: Gerson Chaverra

Este 29 de agosto se adelanta desde Quibdó, Chocó, el encuentro de la jurisdicción ordinaria de la Corte Suprema de Justicia. En la instalación hizo presencia su presidente, Gerson Chaverra; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; la procuradora General, Margarita Cabello; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, magistrados y presidentes de las altas cortes.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y MinJusticia cuestionaron lo difícil que es impartir justicia en las regiones:

“Nuestros jueces tienen dificultades para acceder a los despachos judiciales, porque no hay vías, no hay comunicación, no hay adecuadas carreteras y esto limita el acceso a la administración a la justicia”, señaló Gerson Chaverra.

El presidente de la Corte se refirió al paro armado que enfrentó el Chocó hace 15 días por la violencia de los grupos irregulares:

“todo eso genera dificultades por la violencia de los grupos irregulares, para que el juez cumpla con su función y los pobladores puedan acceder a la justicia”, dijo Chaverra.

El encuentro cuestiona la falta del acceso a la justicia en las regiones, además, en el discurso, el presidente de la Corte fue enfático en que la Constitución del 91 exige desarrollar normas para combatir la desigualdad que se vive en los territorios:

“pues al contemplar la dignidad como principios normativos impone al Estado colombiano el desafío de contrarrestar la desigualdad de territorios en términos de desarrollo humano”, señaló el magistrado.