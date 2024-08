Jamás pedimos pena de muerte, pero sí la máxima condena: Darling Arrieta sobre Sancho

Montería

Tras conocerse la cadena perpetua impuesta a Daniel Sancho por la trágica muerte del médico cirujano Edwin Arrieta, la familia de la víctima reaccionó ante medios nacionales este 30 de agosto.

De acuerdo con Darling Arrieta, esta condena es justa, pues nunca pidieron que al victimario se le impusiera pena de muerte.

“La sentencia la recibimos con gozo y dolor, porque es vivir nuevamente lo que hemos vivido durante un año, pero damos gracias a Dios porque eso era lo que reclamábamos, que se hiciera justicia por el asesinato tan cruel y despiadado que esta persona cometió contra mi hermano”, sostuvo Darling Arrieta.

“Mis padres y yo, jamás pedimos pena, porque siempre lo he reiterado, solo Dios da la vida y Dios la quita, pero sí queríamos que le dieran una pena máxima, en este caso, cadena perpetua (…) Estamos agradecidos con la justicia tailandesa, no dejó que este caso quedara impune, a pesar de todas las cosas que se decían, pero el sistema judicial tailandés le ha demostrado al mundo que es un sistema ejemplar, que hace justicia”, agregó.

Ante la apelación anunciada por la defensa de Sancho para revertir el fallo judicial, Darling Arrieta, manifestó que “confiamos en Dios que se va a ratificar la sentencia, porque Dios no miente y esa fue su voluntad”.

Además de la cadena perpetua, Sancho deberá pagar una indemnización a la familia Arrieta de 119.000 dólares.

“Mis padres y yo, nunca pedimos dinero, pedimos justicia. A nosotros el dinero nos vale, porque es verdad, económicamente no estamos en la misma situación que cuando estaba mi hermano, porque él era el sostén de mi familia, tanto es que yo renuncié a mi trabajo para laborar con mi hermano porque él me ofreció mejor salario y para que estuviera más pendiente de mi hija, pero solo trabajé con Edwin 15 días porque esta persona me lo quitó. El dinero no nos va a devolver a mi hermano”, destacó.

Sobre el perdón que también debe pedir Sancho, Darling Arrieta estableció que “si en 13 meses de que asesinó a mi hermano, no ha tenido un gesto de arrepentimiento, creo que en estos momentos si lo hace, no lo haría de corazón, sino porque hay una sentencia que así lo dice, lo haría más por protocolo que de corazón”.

Finalmente, dijo que su hermano será recordado como un hombre solidario y soñador.