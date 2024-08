Colombia vs. Australia EN VIVO: minuto a minuto del partido por el Mundial femenino Sub 20

Camerino de la Selección Colombia femenina Sub 20. Foto: Twitter Selección Colombia.

Este sábado 31 de agosto se abrió el telón del Mundial Femenino Sub 20 que se realiza en Colombia y, tras la inauguración del certamen deportivo, con los partidos entre Francia vs. Canadá y Camerún vs. México, llegó el turno del seleccionado ‘Tricolor’, que se ve las caras contra el combinado nacional de Australia para abrir su participación.

El debut de ambas selecciones se da en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a las 6:00 de la tarde, hora Colombia.

Colombia inicia el torneo teniendo en sus filas a la destacada futbolista Linda Caicedo, quien milita en el Real Madrid.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: