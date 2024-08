El idioma con más palabras del mundo: Son más de 12 millones y no es inglés ni español

Un informe de la UNESCO, titulado como ‘Atlas of the World’s Languages in Danger’, dejó ver que el mundo cuenta con cerca de 7.000 idiomas, de los cuales, el 90% son hablados por menos de 100.000 personas.

Siendo así, se pudo notar que hay una diversidad lingüística global significativa pero así mismo, se puede ver la fragilidad de muchas lenguas que enfrentan riesgos de extinción o transformación.

Y es que para nadie es un secreto que hay algunas lenguas que cuentan con millones de palabras y entonaciones que hacen que sean mucho más difíciles de aprender a nivel mundial.

Idioma con más palabras del mundo

De acuerdo con dicho informe, el idioma árabe, que destaca por ser el que mayor cantidad de palabras tiene, pues cuenta con aproximadamente 12 millones de palabras, ha tenido, a lo largo de los años, una amplia expansión del idioma en un territorio extenso y a la evolución de numerosos dialectos. Aunque el árabe tiene alrededor de 280 millones de hablantes, se dice que con su extensión léxica supera, con gran diferencia, la de muchos otros idiomas.

Esta cantidad se debe a la amplia expansión del idioma en un territorio extenso y a la evolución de numerosos dialectos a lo largo del tiempo. Aunque el árabe tiene alrededor de 280 millones de hablantes, su extensión léxica supera con creces la de muchos otros idiomas.

Sin embargo, existen otros idiomas que cuentan con miles y miles de palabras y son algunos de los más hablados a nivel mundial. Como por ejemplo el castellano, que es hablado por unos 329 millones de personas en más de 20 países, cuenta con alrededor de 93.000 palabras según la última edición del diccionario de la Real Academia Española (RAE).

Además, el castellano tiene un reconocimiento significativo en la comunidad internacional, siendo uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

Por otro lado, el idioma ruso es hablado en 21 países, incluyendo 4 en los que es oficial y 17 más donde se utiliza en contacto con otras lenguas. Cuenta con 150.000 palabras.

También, aparece el portugués, que está presente en 11 países y es hablado por cerca de 220 millones de personas, con aproximadamente 110.000 palabras.

El francés, con cerca de 60.000 palabras, es una lengua oficial en 48 países, incluidas dependencias y regiones ultramarinas.

Finalmente, destaca el alemán, que es hablado por más de 180 millones de personas en 7 países, y según el diccionario Duden, tiene una extensión léxica de 500.000 palabras.