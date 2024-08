“No somos muñecas ni instrumentos de nadie”: defensora del Pueblo responde a Gustavo Petro

La recién posesionada defensora del pueblo, Iris Marin Ortiz, rechazó vehementemente las declaraciones del presidente Gustavo Petro, al acusar de “muñecas de la mafia” a las mujeres periodistas de Colombia.

“No esperen de mí como defensora del Pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente: la columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad. Rechazo toda forma de violencia contra las mujeres”, señaló.

En su mensaje, la defensora rechazó el lenguaje discriminatorio del jefe de Estado y pidió respeto por las mujeres.

“No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie . Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”, sostuvo la funcionaria este sábado.

Paradójicamente, estas polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro se dieron en pleno evento de la posesión de Marín como la primera defensora del pueblo mujer, realizado en Nuquí, Chocó.

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”, dijo el mandatario colombiano al acusar a las mujeres periodistas y elogiar a los jóvenes de la primera línea.

“A decir basta. Ahora le toca a usted, defensora, defenderlos contra ese fiscal de la ignominia, de la ignorancia, de los que creyeron que por ser hijos de papi y mami y estudiar en la misma universidad tenían el privilegio de dictaminar las decisiones sobre nuestro pueblo y condenarlo a la injusticia”, prosiguió Petro.