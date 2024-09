Bomberos en Santa Marta no pudieron atender emergencia porque les cobraron peaje

Santa Marta

Un incendio estructural que se presentó durante el fin de semana en el sector de Calabazo, Troncal del Caribe, no pudo ser atendido por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, debido a que no pudieron pasar el peaje de Neguanje por no pagarlo, pese a estar exentos por ley.

“Íbamos a atender un incendio estructural la vía Calabazo y en el peaje cobraron y no dejaron pasar la máquina. Es una situación irrisoria, pues, se trata de ir a atender una emergencia”, dijo El capitán Ricardo Chain, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta.

Según lo manifestado por la ley general de bomberos, en su artículo 31, los vehículos automotores destinados a la atención del riesgo contra incendio, rescate en todas las modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos a cargo de los bomberos de Colombia y los demás órganos operativos, estarán exentos de pago de peajes a nivel nacional.