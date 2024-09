Esto no es un golpe de Estado: dicen desde Partido Liberal por indagación del CNE a Petro

Desde el Partido Liberal, el representante Carlos Ardila habló en La W sobre la eventual decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación con la violación de los topes de la campaña del presidente Gustavo Petro. “Sería un golpe fuertísimo a la legitimidad de la elección”, dijo el congresista.

Cabe mencionar que el CNE adelanta una investigación administrativa, que ya está muy avanzada, pero no tiene la facultad de sancionar al presidente Gustavo Petro directamente. Y será la Fiscalía la que adelante las investigaciones contra el gerente de la campaña, el ahora presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; mientras que la Comisión de Acusación es la encargada de investigar al presidente de la República.

Ardila también señaló que “los magistrados son competentes para adelantar esas investigaciones, y es lo que están haciendo. Entonces, desde el punto de vista legal, tienen todas las facultades (...) Pero la discusión sí será bastante política, más allá de lo jurídico”.

Sobre si la investigación contra el presidente podría dilatar la agenda legislativa, aseguró que “no se puede ocultar que este será un tema de discusión que ocupará gran parte de la agenda pública. Esta será una discusión política de lado y lado, y sin lugar a dudas le va a robar espacio a la agenda legislativa que, a mi juicio, resulta muy necesaria en estos momentos”.

Por último, negó que se esté gestando un golpe de Estado, como lo mencionó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X: “No comparto el anuncio del presidente de la República. Me parece que esa frase no guarda relación con la realidad. Esto no es ningún golpe de Estado; las entidades están avanzando, están ejerciendo, tienen un mandato legal, y lo están haciendo. Estas investigaciones no son contra el presidente de la República, son contra la campaña”.

Escuche la entrevista completa en La W: