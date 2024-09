La música del encuentro: el libro que viaja con leyendas de la industria y sus anécdotas

El periodista bogotano, Emilio Sánchez Salamanca, conversó en los micrófonos de La W sobre ‘La música del encuentro’, su nuevo libro que llega cargado de una compilación de anécdotas de vida, entrevistas y demás experiencias con ídolos de la música que se han convertido en leyendas.

“Esto viene de cuna, en mi casa siempre hubo música, pero era la música contemporánea de mis padres y mis abuelos, eso era lo que oía, lo que me agarró a una edad temprana. El primer referente que tomé fue Sergio Méndez, también me llamó la atención Michael Jackson, que supo adaptarse a varias generaciones; y además, Carlos Vives, él también me llamó la atención por su conexión”, relató.

Sánchez hace un viaje en sus páginas por medio de ídolos de generaciones, en su mayoría, diferentes a la suya, lo que resulta llamativo para el lector, buscando conectar también con aquellos fans que buscan nuevas perspectivas.

“Todos los que ejercemos el periodismo musical lo hacemos en primer lugar porque somos fans, esto no es solo un libro periodístico, sino también un escrito desde el punto de vista del fan que acaba compartiendo con los artistas a los que admira”, agregó.

Del mismo modo, el autor comentó que el libro no se encuentra escrito de forma lineal, sino emocional, relatando los momentos más significativos que vivió con estas figuras de la música, de allí que el texto también sea una autobiografía.

“No creo que yo haya elegido la música, la música me eligió a mí y me atrapó desde una edad muy temprana. Fue muy intensa y tan fuerte que me organizó la vida en este rumbo (…) ‘La música del encuentro’ fue la música que me encontró”, contó.

Finalmente, Emilio Sánchez habló un poco de producción musical, que también juega parte clave en la industria y que acompaña a los artistas en cada nueva creación, tema que también hace parte de este libro.

