Presidente Petro respondió a críticas por señalar la labor de las periodistas en el país

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a la decena de críticas que lo acusan de haber señalado como “muñecas de la mafia” a las mujeres periodistas del país.

“ Claro que el periodismo está lleno de mujeres valientes, algunas asesinadas por decir la verdad ”, dijo el mandatario.

Sin embargo, Petro afirmó que hubo una manipulación de su discurso en el departamento del Chocó.

“Pero el discurso es claro y ustedes lo manipulan. Cuando hablo de periodistas del establecimiento, me refiero precisamente a quienes no están al servicio de la ciudadanía, sino a quienes están a sueldo de poderes oscuros, y cuya información depende del sueldo de quienes los pagan. Si no, recuerden las lisonjas a Pablo Escobar por televisión, solo por poner un ejemplo, o los whiskys tomados con Carlos Castaño, el asesino”, dijo.

El mandatario insistió en que se debe escuchar el discurso de nuevo para evitar malinterpretaciones, razón por la cual hubo una alocución este domingo repitiendo el mismo discurso que dio durante la posesión de la defensora del pueblo.