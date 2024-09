Denuncian amenazas contra el presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas

A través de un breve comunicado, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) rechazó las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la agremiación y su presidente Henry Cárdenas.

En su comunicado, expresó: “desde Fedetranscarga nos permitimos informar a la opinión pública sobre los muchos vídeos de terceros y declaraciones del señor presidente de la República en la red social “X”, en alusión a nuestro presidente, Henry Cárdenas, en el sentido de imputar conductas y acciones que no solo no corresponden al actuar del señor Cárdenas, si no que resultan tendenciosas y ponen en peligro su integridad física y moral, así como la de su familia”.

La asociación agregó que las declaraciones del presidente Petro ha hecho que muchos de los integrantes de la misma terminen siendo amenazados por terceros.

Ante el escenario y como medida preventiva, Fedetranscarga anunció que procedió a instaurar una denuncia penal por las amenazas surtidas en cabeza de sus directivos, de sus funcionarios y de todos que componen la agremiación. “Hacemos responsables a todos los instigadores de odio y de división de cualquier situación o hecho que atente contra nuestra integridad física y moral”.