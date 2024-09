El cantante Amaury Gutiérrez fue inadmitido en el aeropuerto de Cartagena

Amaury Gutiérrez . I Foto: John Parra/WireImage for NARAS. / John Parra

El cantante Amaury Gutiérrez denunció en su cuenta oficial de Instagram que fue detenido en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena junto a su equipo de trabajo.

El artista se disponía a cumplir una agenda de presentaciones en el país, tras haber llegado en un vuelo desde Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con lo que escribió el artista, “el departamento de inmigración de Cartagena, Colombia, no nos permitió la entrada al país ni a mí ni a mi equipo, lo que ha resultado en una situación”.

Gutiérrez agregó: “Actualmente, nos encontramos retenidos en condiciones que no son las mejores. No nos dejan regresar a miami o ir a otro país en una aerolínea diferente únicamente con la que vinimos y directamente a miami hay vuelos disponibles hasta mañana, me encuentro en un cuarto con mi mánager detenido, durmiendo en el piso y con todas nuestras pertenencias”.

W Radio consultó a Migración Colombia, quienes indicaron que, tras verificar la documentación de su equipo de trabajo, un hombre identificado como Yasir Pérez, que viajaba con Amaury Gutiérrez no presentó la documentación requerida.

El comunicado detalla lo siguiente:

“El ciudadano estadounidense Amaury Gutiérrez, interrumpió de manera abrupta y alterada ante el procedimiento y manifestó de forma desafiante y en voz alta su intención de acompañar a Pérez en caso de que este fuera inadmitido. Luego de esto lanzó su pasaporte de manera brusca y mostró una actitud intimidante al intentar salir por la puerta de ingreso, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad del aeropuerto y de apoyo de la Policía Nacional”.

Las autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez inadmitieron a Amaury Gutiérrez y a su acompañante Yasir Pérez. La aerolínea American Airlines retornará al señor Amaury y su acompañante a su lugar de origen, y este vuelo está programado al medio día de hoy.