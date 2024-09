Opiniones divididas sobre la “Celebración o Conmemoración” de los 500 años de Santa Marta

Santa Marta

En una reciente visita a Santa Marta y en una reunión con cultores de la ciudad el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Juan David Correa se refirió a los 500 años de la ciudad más antigua de Colombia dijo “el próximo año hay una oportunidad en la que todos ustedes están implicados, que es el quinto centenario del arribo de los colonizadores españoles a este territorio; que para el Ministerio y quiero hacerlo explícito, no es una celebración es una conmemoración”.

Estas declaraciones han generado una serie de críticas por parte del gobierno local, parlamentarios, cultores y comunidad en general. Unos a favor y otros no tanto. Por lo que el ministro en diálogo con la W Radio se refirió al respecto, “yo quiero proponer una conversación que es lo que venimos haciendo hace unos meses hasta ahora se produce la publicación de esa conversación de hecho un poco descontextualizada, eso para nada quiere decir que el Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes vaya a dejar de concurrir en el sentido conmemorativo de lo que quiere decir la fundación hispánica de esta ciudad”, precisó Mincultura.

Entre tanto, el cantante samario Carlos Vives, dijo a la W que el mensaje que debe darse es la inclusión de las diferentes miradas resignificar la historia “si se ha escrito mucho se ha usado mucha tinta, pero de alguna manera lamento algunas de esas palabras porque creo que es una gran oportunidad el cumpleaños de Santa Marta y quien nos gobierna es quien nos educa. Creo que no deberíamos desaprovechar la historia de Santa Mata, la celebración o conmemoración de los 500 años que nos permitiría saber qué nos pasó”, aseguró Carlos Vives.

Asimismo, se refirió al mestizaje “cuando hablamos de nuestra hispanidad sembramos un relato de odio sobre nosotros mismos, sobre nuestros campesinos, sobre nuestro pueblo. Creo que aquí una cultura no desapareció a la otra y no se trata de ocultar el choque brutal que es lo que hay que entender. No se puede juzgar la historia como si fuera hoy”.

Sobre el tema de los 500 años de Santa Marta, el ministro, Juan David Correa dijo que no coincide con muchas cosas dichas por Carlos Vives “no es sembrar odios al contrario es incluir a otros que no han sido incluidos, por ejemplo, en un decreto que se expidió sobre los 500 años se excluyó a los pueblos afros, palenqueros, raizales y negros y yo los quiero incluir y el decreto está demandado”, precisó el jefe de la cartera de cultura.

Ratificó que el sentido de una conmemoración es hacer memoria, “celebrar es festejar y yo quiero hacer memoria, yo para nada niego como lo dice Carlos, mi origen, yo soy una persona que tengo más herencias hispánicas que indígenas, hablo español, escribo en español, no se una sola palabra interesante en nuestras lenguas indígenas”.

Le puede interesar:

Alcalde de Santa Marta rechaza declaraciones de MinCultura sobre los 500 años de la ciudad

Academia de historia del Magdalena rechaza lo dicho por Mincultura sobre los 500 años

Finalmente, Carlos Vives asegura que se puede conmemorar lo que se debe aprender y celebrar al mismo tiempo la riqueza increíble que tiene Santa Marta.