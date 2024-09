Soluciones W: actor colombiano volverá a sonreír gracias a tratamiento odontológico

Después de más de tres décadas de vivir entre los escenarios y las cámaras, Héctor Cruz, un actor colombiano, está a punto de recuperar algo más que su sonrisa. A los 57 años, Cruz ha visto cómo su extraordinario talento para el teatro, la televisión y el cine ha sido opacado por un problema que va más allá de la actuación: su dentadura deteriorada.

Héctor ha sido una figura querida y respetada en el mundo de las artes escénicas, con una carrera de 30 años que abarca desde el teatro callejero hasta el cine. Sin embargo, los problemas dentales que enfrenta no solo afectan su salud, sino también su carrera, habiéndole costado varios papeles debido a la estética que no puede cubrir por su cuenta.

“Tras de que ser actor en Colombia es difícil, pues ahora con la dentadura como la tengo se me han cerrado muchas puertas”, confesó Héctor en los micrófonos de W Radio, con una mezcla de tristeza y esperanza.

Al escuchar su historia, Luis Gabriel Ladino, odontólogo especialista en rehabilitación oral e implantología, decidió ‘ponerse la camiseta’. Conmovido por la situación de Héctor y encantado con el reto que significa a nivel profesional, Ladino anunció que él y su equipo en Ladino & Rojas Dental Care cubrirán el tratamiento integral que el actor necesita para recuperar su sonrisa y con ella, su confianza en el escenario.

Este gesto representa una transformación física y una segunda oportunidad para Héctor, quien ha dedicado su vida a las artes y ahora podrá volver a actuar con plenitud. “Tenemos todo nuestro equipo de odontólogos para ponerlo a su disposición para devolverle esa sonrisa, su calidad de vida y sus oportunidades de trabajo”, expresó Ladino, al anunciar la donación del tratamiento.

Gracias a esta intervención, Héctor Cruz volverá a pisar con fuerza los escenarios, dejando atrás las barreras estéticas que habían frenado su carrera y permitiéndole seguir deleitando al público con su arte “Me adelantó la navidad, me adelantó el año nuevo”. Hoy, Héctor no solo celebra la generosidad de quienes han creído en él, sino que también mira con optimismo hacia un futuro donde, una vez más, podrá sonreír sin reservas.