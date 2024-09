Antonella Petro anunció que volvió al país: “no dejaré a las personas que quiero solas”

Aunque el pasado viernes el presidente Gustavo Petro anunció que su hija Antonella se iría del país debido a la presión y persecución en su contra, la joven informó que regresará a Colombia para terminar sus estudios.

“He decidido volver a Colombia a terminar mis estudios. No dejaré a las personas que quiero solas por darle el gusto a gente sesgada”, anunció la joven.

En su mensaje, también aseguró que no abandonará a las personas que más quiere, especialmente cuando quienes los han afectado son personas externas.

“Dejar el país donde uno nació, creció y construyó su vida es una de las cosas más complejas, sobre todo cuando los motivos no provienen de una voluntad propia. Pero peor aún es la soledad. La soledad es uno de los peores sentimientos que el ser humano debe afrontar. Por más que se le huya, tarde o temprano llegará y no se puede evitar. Aunque a veces es mejor tarde que temprano. Huir nunca será la solución a los problemas. Es de cobardes dejar solas a las personas que uno quiere cuando más lo necesitan, y más cobarde aún cuando la razón está influenciada por personas externas que no forman parte de mi entorno y que no deberían tener importancia”, concluyó.