¿Cuánto presta el Icetex para la Policía? Valor que cubre y requisitos para aplicar

El Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, es una entidad colombiana que, según se cita en su página web, “promueve la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico”.

Estos créditos están divididos en diferentes líneas de financiamiento que cada persona beneficiada con estos mismos, eligen.

En ese orden de ideas, el Icetex cuenta con los siguientes créditos:

Tú eliges

Pregrado

Posgrado país o exterior

Idiomas cursos o pasantías

Otras líneas de crédito para pregrado

Otras líneas de crédito posgrado

Otras líneas de crédito educativo

Líneas especiales

Fondos en administración

Alianzas

Además, entre muchas de las funciones que tiene el Icetex, está la organización de las ofertas de cooperación internacional, las cuales se realizan con diferentes países u organizaciones con el fin de ofrecerles a las personas nuevos entornos educativos que ayudarán a mejorar el perfil profesional de las personas.

¿Cuál es el préstamo del Icetex para la Policía?

De acuerdo con la información que se encuentra en la página web de Icetex, cuentan con un crédito que está dirigido para bachilleres colombianos que deseen realizar el curso de suboficial en las Fuerzas Armadas de Colombia o de patrullero en la Policía Nacional.

Es importante mencionar que el primer giro no podrá exceder los once (11) salarios mínimos mensuales legales vigentes, ya que en éste se incluye el valor del equipo. Asimismo, los giros posteriores no pueden superar los ocho (8) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

¿Cuáles son los requisitos para el estudiante?

Estar admitido en el curso para formarse como suboficial en las Fuerzas Armadas de Colombia o en la Policía Nacional, aplica para IES de las Fuerzas Armadas de Colombia.

aplica para IES de las Fuerzas Armadas de Colombia. Contar con un deudor solidario que cumpla con los requisitos exigidos por el Icetex.

Si solicita financiación para el primer semestre académico, debe haber presentado las pruebas Saber 11 desde el año 2000 en adelante y haber obtenido un puntaje igual o superior a 200.

y haber obtenido un puntaje igual o superior a 200. Si ingresa a segundo semestre deberá acreditar haber presentado las pruebas Saber 11 desde el año 2000 en adelante y haber obtenido un puntaje igual o superior a 200 o deberá acreditar un promedio de notas igual o mayor a 3,4 en el último periodo cursado.

Si ingresa a partir del tercer semestre en adelante, deberá acreditar un promedio igual o superior a 3,4 en el último periodo cursado o acumulado.

Si el solicitante ha tenido o tiene un crédito con el Icetex, debe haber cancelado mínimo el 50% de la deuda, estar al día en los pagos y continuar amortizando la obligación de acuerdo con el plan de pagos establecido.

¿Cuáles son los requisitos para el deudor solidario?

Los requisitos del deudor solidario son los siguientes:

Si es persona natural:

Tener domicilio permanente en Colombia.

Tener capacidad legal para contraer obligaciones.

No ser deudor moroso de El Icetex.

No ser deudor solidario de más de dos obligaciones simultáneamente ante Icetex

No ser mayor de 65 años al momento de cargar los documentos soporte ante Icetex.

No estar reportado con calificación negativa en ninguna central de riesgo financiero.

Obtener un puntaje de calificación superior al mínimo establecido en el modelo de estudio adoptado por Icetex.

No aparecer en las listas de Sistema Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Si es persona jurídica

Tener domicilio permanente en el país.

Tener capacidad legal para contraer obligaciones.

No ser deudor moroso del Icetex.

Contar con más de dos años de constitución legal.

Demostrar un patrimonio neto superior a la obligación contraída.

Tener una duración igual o mayor a la vigencia del crédito educativo, incluido el periodo de amortización y tres años más.

Tener autorización por parte de la Junta de Accionistas o de Socios, según la empresa, para servir como deudor solidario con monto máximo permitido.

Tener historial financiero y crediticio favorable.

Obtener un puntaje de calificación superior al mínimo establecido en el modelo de estudio adoptado por el Icetex.

¿Qué financia el crédito?

Esta línea de crédito está destinada a cubrir el 100% de los costos de la matrícula.

Cubrirá el valor del equipo hasta por 11 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

Para los estudiantes que solicitan el crédito a partir del segundo semestre académico o posterior, no se realiza financiación del equipo por cuanto ya cuentan con este desde el momento de ingreso a la institución.

Haga clic aquí para conocer cómo realizar la solicitud del crédito con el Icetex.