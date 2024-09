Carlos Koplowitz, el miembro de una poderosa familia en España que pelea por su herencia

El apellido Koplowitz no pasa desapercibido en España, pues trae consigo la historia de una de las familias más ricas y poderosas del país europeo. Las hermanas Alicia y Esther Koplowitz, hijas del fallecido empresario Ernesto Koplowitz, son sus figuras más destacadas por los negocios de infraestructura que desarrollan en Colombia y el mundo, sin contar que constantemente son portada en las páginas y revistas de glamour, en síntesis, unas socialité.

Sin embargo, pese al control que han mantenido sobre su imagen, a las Koplowitz les surgió un problema familiar que las está haciendo ‘tambalear’ en la escena mediática: la aparición de un nuevo hermano.

Carlos Koplowitz, legalmente declarado hijo de Ernesto Koplowitz en 2012, pasó por los micrófonos de La W para hablar de la batalla que lleva a cabo en los tribunales para lograr parte de la herencia que le corresponde.

“Me enteré a mis seis años que era hijo de Ernesto, yo vivía en Venezuela con mi madre. Ella me explicó que mi padre era Koplowitz, me mostró fotos, mis hermanos me escribieron, Alicia y Esther sabían de mi existencia (…) Ernesto no me reconoció porque los hijos fuera del matrimonio eran llamados ‘ilegítimos’, él estaba casado con la madre de Alicia y Esther”, relató, comentando que se llamó Carlos Iglesias hasta que descubrió quién era su padre.

Carlos elevó una demanda ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo para pedir que se le conceda la herencia del empresario fallecido en 1962, tras no haber recibido hasta la fecha la parte que le corresponde.

¿Cómo ha sido la lucha legal de Carlos Koplowitz por su herencia?

El hombre contó en La W que llevaba más de 25 años de batallas perdidas hasta poder ser reconocido como hijo por una prueba de ADN lograda tras la exhumación del cadáver de su padre.

“Gracias a esas batallas ganas fui reconocido como hijo (…) Mis hermanas y mi hermano me han ayudado durante mi infancia y mi vida profesional, pero no he podido comprobar los juicios en los tribunales que tengo derecho a algo. Entonces ellos no me deben nada legalmente, esto es moral y ético”, agregó, sin dar una cifra exacta del apoyo económico que ha recibido.

Es importante destacar que el patrimonio de la familia Koplowitz en España supera los 3 mil millones de euros, mientras Carlos se encuentra, como él mismo dijo, en la “precariedad”.

“En España los derechos de los hijos ilegítimos, en lo que corresponde a la herencia, no están reconocidos. O sea, yo no tengo derecho a nada (…) Cuando tomé la decisión de ponerme el apellido Koplowitz y quise ser reconocido, ellos cortaron completamente conmigo, me volví una persona non grata para mis hermanos. Esther y Alicia son reconocidas como ‘las más generosas de España’, pero cuando se tocan temas de familia las personas pueden mostrar otra cara”, afirmó.

Finalmente, Carlos comentó que envió una carta a sus hermanas donde les pedía “diálogo y humanidad”, no obstante, aseguró en La W que solo pediría, a nivel económico 5.000 euros mensuales para levantar su protesta.

Escuche la entrevista completa en La W:

