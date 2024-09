Comisiones económicas de Congreso niegan monto por $523 billones del Presupuesto para 2025

Las comisiones económicas del Congreso negaron este miércoles 11 de septiembre el monto del Presupuesto para 2025 del Gobierno Nacional por $523 billones.

Sin embargo, el representante Jorge Eliécer Salazar, quien preside las comisiones económicas, solicitó que se prolongue la discusión y se vuelva a someter a votación el monto: “Que lo consulten con la almohada y ahí sí, si no hay acuerdo, hasta ahí llegaremos”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe indicó que “aquí no procede volver a votar lo que ya negamos. Nosotros, en la Comisión Tercera del Senado, no tenemos que consultarlo con la almohada. No estamos dispuestos a aceptar los $12 billones de una tributaria”.

Previamente, las comisiones económicas también habían negado la propuesta de la senadora Angelica Lozano para reducir el monto a $499 billones. Igual que la proposición del presidente del Senado, Efraín Cepeda, para recortarlo a $511 billones.

Noticia en desarrollo.