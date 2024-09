Las ejecuciones extrajudiciales pueden llegar a ser más de 10.000: coronel Luis F. Borja

En el marco del conversatorio de la Semana por la Paz “El diálogo restaura”, liderado por la Misión de la ONU y realizado en la Universidad Javeriana en Cali, el excomandante de la Fuerza de Tarea Sucre, y uno de los mayores responsables de falsos positivos, coronel (r) Luis Fernando Borja, aseguró de forma contundente que a pesar de que la JEP ha encontrado que preliminarmente fueron 6.402 casos, realmente, serían más de 10.000 en total.

“En estas ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el país, dice la justicia fueron 6.402 y yo he dicho pueden llegar a más de 10.000 porque las ejecuciones extrajudiciales a personas civiles, inermes, inocentes, siempre existieron pero con otro nombre. Todos participamos y sabíamos lo que estaba pasando” aseguró.

Además indicó que asume directamente su responsabilidad en todo lo ocurrido, cuando, en otros casos, hubo otros militares que se negaron a cometer esos crímenes por orden o presión de sus superiores.

“Muchísimos más sí optamos por eso y eso nos llevó a esta tragedia humana, nunca me detuve a pensar en el daño que estaba haciendo el conflicto y la presión nunca me permitió pensar en eso” dijo el coronel Borja.

Además, afirmó que él, a diferencia de otros, no se escuda en sus subalternos: “los asesinatos que yo cometí y ordené fueron decisiones mías (...) yo no me amparo en is subalternos ni en mis superiores, cada uno la justicia dirá qué tipo de responsabilidad tiene”. Agregó asimismo que “para arriba” en la escala de mando, todos sabían.

Finalmente, afirmó que reconoce el daño “inmenso” que produjo, pero asegura que ha tratado de opacar ese daño acercándose a las víctimas y contándoles la verdad.