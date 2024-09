Marelbys Meza narró el infierno que vivió: “Mi vida se acabó”

Marelbys Meza, exniñera de la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, narró el infierno en el que se convirtió su vida a raíz de la pérdida de una maleta con dinero en efectivo de la residencia en la que laboraba.

El relato lo hizo ante la juez 53 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, donde declaró como testigo en el juicio que se adelanta contra el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales, por su presunta participación en las maniobras ilegales para conseguir las autorizaciones con las que finalmente interceptaron a Meza y a otras personas.

Según detalló Marelbys, fue señalada de haberse apropiado del contenido de la maleta en la que había una cantidad importante de dinero; pero indicó que nunca tuvo claridad sobre cuánto había allí.

Señaló que durante la prueba del polígrafo a la que fue sometida, la calificaron de ladrona y que uno de los policías fue “grosero” y “abusivo”.

Meza aseguró que le dijeron que “le manda a decir la jefa, o sea, le manda a decir la doctora Laura, que si se gastó algo de plata, que no pasa nada, que le devuelva el resto”. Yo le dije: “Cuál devuelva el resto, ¿de qué? Yo no me he robado nada, le dije. Lo único con lo que cuento es con 40 mil pesos. Yo no tengo más plata”.

Comentó que la hostigaron con que no volvería a su casa esa noche y que sería privada de la libertad.

“Un señor me dice ahí, usted no va a volver a su casa, usted va presa”, dijo Marelbys al señalar que ese hombre era muy agresivo y que le decía toda clase de groserías.

“A partir de ese momento, a raíz de todo ese tema, mi vida se acabó a nivel profesional y personal y la salud de mi familia” y agregó que “yo dije, el tema del polígrafo es que se hace o se hace, si yo digo que no lo hago, pues ahí más rápido me van a decir: ‘Sí se robó la plata’”.

También recalcó que “yo nunca me he robado nada” e indicó que tampoco se apropió de documentos importantes.

“Yo no tengo interés en ninguna clase de documentos”, afirmó.

Meza dijo que “yo siempre estuve presta a que me hicieran el polígrafo para que se aclarara toda la situación para volver a mi trabajo. Inclusive, le preguntaba a don Andrés (Parra, esposo de Laura Sarabia) qué va a pasar con mi trabajo: ‘O sea, me quedo sin trabajo, qué hago’; yo estuve en contacto con ellos a través del WhatsApp”.

El capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales fueron acusados de los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.