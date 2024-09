Camila Osorio venció a Kudermetova y avanzó a cuartos de final del Abierto de Guadalajara

La colombiana Camila Osorio protagonizó este miércoles 11 de septiembre un milagroso regreso para derrotar por 7-6(5), 6-7(2), 7-5 a la rusa Veronika Kudermetova y acceder a cuartos de final en el Abierto de tenis de Guadalajara.

Después de ganar el primer set y perder el segundo, ambos en ‘tie breaks’, Kudermetova, séptima favorita, hizo tres quiebres y tomó ventaja 5-0 ante una rival disminuida por un dolor en el hombro.

Cuando todo parecía terminado, Osorio rompió el servicio de la rusa, se acercó 5-2 con su saque y completó una seguidilla de siete ‘games’ ganados de manera consecutiva ante la europea que cometió errores no forzados y al reaccionar mal ante ello, volvió a errar para terminar con 69 en el partido.

“Estaba cuesta arriba y con la lesión, pero me propuse jugar bola por bola, punto por punto y sucedió. Luché, no me di por vencida y sucedió. Esto me da un aire para seguir adelante”, señaló la sudamericana, 80 de la clasificación mundial.

Osorio buscará este jueves su pase a la semifinal ante la rusa Kamilla Rakhimova, 89 mundial, quien en el primer partido de este miércoles 11 de septiembre eliminó a la bielorrusa Victoria Azarenka, decimonovena de la WTA, quien se retiró tras perder el primer set por 6-2 y sufrir dos quiebres en el segundo.

El Abierto de Guadalajara, que transcurre en cancha rápida con una bolsa de premios de 922.673 dólares, continuará este jueves 12 de septiembre con el partido entre la estadounidense Danielle Collins, segunda favorita, y la australiana Olivia Gadecki.

Collins, undécima del escalafón de la WTA, cumple su última temporada como profesional y sale como favorita ante una rival situada en el puesto 152.

Después, la italiana Martina Trevisan, 99 del mundo, se enfrentará con la mexicana Renata Zarazúa, 85.