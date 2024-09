Dura crítica del Banrep a regla fiscal verde propuesta por Gobierno en reforma tributaria

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, se pronunció sobre la regla fiscal verde que el Gobierno busca crear a través de la reforma tributaria que radicó ante el Congreso.

Al respecto, Villar recordó que la regla fiscal es una normativa que nos autoimponemos como país para evitar que el endeudamiento se suba demasiado y que al ocurrir esto terminemos dedicando todos los recursos disponibles a pagar intereses.

Pero además, cuando la deuda es alta, “los prestamistas nos prestan pero con tasas de interés más altas”.

Por eso, señala que “es importante que (la regla fiscal) sea algo estable (…) y tratemos de no estarla cambiando cada rato, porque pierde credibilidad”.

Villar explicó que de los dos argumentos del Gobierno para cambiarla hay uno que tiene una razón de ser, “pero se enfrenta a este tema de la perdurabilidad (...) afortunadamente el país logró volver a un nivel de deuda inferior al ancla del 55% de deuda pública antes de lo previsto. Y por eso, con un criterio muy razonable, el Gobierno dice, nosotros volvimos antes de tiempo a un nivel de deuda inferior al previsto del 55%, a esa ancla que se quería establecer, luego entremos a la regla general, un año antes de lo previsto”, afirmó.

Sobre la regla fiscal verde se preguntó entonces: “¿esa deuda no la vamos a tener que pagar? Y creo que en la medida que la vamos a tener que pagar, tenemos que contabilizarla. Alguien podría decir, pero es que, me podría criticar con todas las razones, es que usted no considera que lo verde es muy importante, que el cambio climático es importante, considero que es absolutamente fundamental, tan importante como la educación de los niños, ¿no vamos a contabilizar la deuda generada para pagar la educación en este país?; tan importante como la salud. ¿No vamos a contabilizar la deuda que se genera para pagar los gastos de salud?; tan importante como construir esa infraestructura. Entonces, ¿no vamos a contabilizar esa deuda? Si empezamos a excluir cosas de deudas cuyos intereses o amortizaciones sí tenemos que pagar, pero las excluimos porque son bienes públicos importantes, podemos determinar que en general el gasto público se hacen cosas importantes, sobre eso esperamos todos, que el gasto público se hagan cosas importantes y que, por lo tanto, no sea por el hecho de que sean o no sean importantes esos gastos que contabilicemos la deuda”, sentenció.

De este modo el gerente del emisor remató diciendo que la deuda la tenemos que contabilizar porque la tenemos que pagar.