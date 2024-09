Este es el relato de activista que sufrió el horror de esterilización en gobierno Fujimori

Alberto Fujimori. (Photo by Najlah Feanny/Corbis via Getty Images)

María Elena Carbajal, activista peruana que sufrió la esterilización forzada en Perú, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la muerte de Alberto Fujimori a sus 86 años.

Carbajal mencionó que fueron alrededor de 7.000 mujeres las que sufrieron con la decisión de Fujimori para erradicar la pobreza en ese país.

“Él pretendía erradicar la pobreza, pero no se dio cuenta que causó más. Tenemos evidencia donde hay acusaciones al personal de salud que denunciaron que fueron condicionados a que, si no hacían 20 mujeres por día (esterilización), no recibían incentivos”, aseguró.

Agrego que a las miles de mujeres que fueron torturadas con la esterilización nunca se les preguntó si querían hacerlo o qué les sucedería.

“A las mujeres las amarraron y les taparon la boca para que no asustaran a las demás”.

Incluso, relató que una de las formas en las que las obligaban a someterse a la esterilización fue escondiendo a sus hijos.

“Tuve un parto normal y me escondieron a mi hijo hasta que no aceptara (la esterilización). Me dijeron que tenía que firmar y luego me traían a mi hijo”, contó.

Asimismo, comentó que ella tuvo suerte con su procedimiento porque se lo realizaron en un hospital, una suerte que no les correspondió a muchas otras mujeres.

“Tuve suerte, pero a mis compañeras fue en las peores condiciones, infrahumanas. Luego de que las habían llevado en transporte, cuando terminó todo les dijeron ‘váyanse a su casa’”, expresó.

¿Cómo se descubrió este horror?

“No tenemos a nadie (que pague por estos hechos). Fueron 12 mujeres que vinieron a Lima a denunciar lo que les hicieron, pero, lamentablemente, por ser mujeres indigentes nunca les hicieron caso”, respondió.