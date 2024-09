“Ni es ilegal, ni es chantaje”: MinHacienda Ricardo Bonilla sobre ley de financiamiento

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció ante la falta de acuerdo en el Congreso respecto al monto del Presupuesto General de la Nación para 2025, luego de que las comisiones económicas rechazaran el que fue propuesto, por $523 billones.

Bonilla se refirió a la situación que generó el desacuerdo: la ley de financiamiento, que es clave para el Gobierno para cubrir el déficit de $12 billones que presenta el proyecto de Presupuesto.

El ministro dijo que no es la primera vez que se presenta un presupuesto desfinanciado acompañado de una ley de financiamiento: “No es la primera vez, ni es ilegal, ni es chantaje, que un presupuesto se presente desfinanciado y vaya acompañado del proyecto de ley de financiamiento. Las normas presupuestales lo permiten”, expresó.

Además, subrayó que el proceso para definir el monto aún no ha concluido, ya que no ha habido una decisión formal de todas las comisiones. “Cuando las cuatro comisiones no niegan o aprueban, no existe decisión”, señaló, e instó a continuar el debate y avanzar con el trámite de la ley de financiamiento para cubrir el déficit.

El pronunciamiento del ministro se da en medio de un escenario inusual en el Legislativo, donde el Congreso no logró aprobar un monto definitivo para el Presupuesto de 2025. Según Jorge Eliécer Salazar, coordinador de las comisiones económicas, aunque no se concertó, se continuará con la construcción de la ponencia.

El próximo 17 de septiembre se definirán las “reglas de juego” para iniciar el estudio de las partidas asignadas a cada sector, con la posibilidad de que durante ese proceso se llegue a un acuerdo. El Congreso tiene plazo hasta el 20 de octubre para llegar a un consenso. Por el contrario, el Presupuesto podría ser emitido por decreto.