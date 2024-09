Asesor de la Alcaldía de Restrepo pide refuerzo de seguridad tras sufrir atentado sicarial

Marlon Cruz aclaró que en el momento del ataque no se encontraba en compañía del alcalde Luis Ortega. Foto: Cortesía.

Restrepo

Marlon Cruz, asesor de la Alcaldía de Restrepo, Valle del Cauca, quien fue víctima de un ataque sicarial el pasado 11 de septiembre, ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar las medidas de seguridad que le han sido asignadas.

La víctima, quien se encuentra hospitalizada recuperándose de las heridas, expresó su preocupación por su integridad ante las amenazas que ha recibido por su labor como activista de derechos humanos.

El atentado ocurrió a las afueras de la Administración Municipal, cuando fue abordado por sicarios que abrieron fuego contra él, cuando se disponía a descender de su vehículo. Según Cruz, este ataque fue dirigido específicamente en su contra, luego de escuchar rumores de que su oposición a actos de corrupción en Restrepo lo había puesto en la mira de personas interesadas en silenciarlo.

Actualmente, Marlon tienen asignadas por la UNP medidas mínimas de seguridad que incluyen un chaleco antibalas, un celular y un botón de pánico. No obstante, Cruz ha manifestado su temor por la intención de la entidad de retirar estos dispositivos, a pesar de sus repetidos llamados para un refuerzo de las medidas.

“Mediante una resolución que emitió la UNP, me reevaluaron el nivel de riesgo en el mes de enero y en esa reevaluación me niegan y señalan que deben quitarme las medidas que tengo permanentemente, que no han sido suficientes, pero que han servido”, señaló.

También aclaró que en el momento del ataque no se encontraba en compañía del alcalde Luis Ortega, como inicialmente se había señalado, y ha reiterado su compromiso con su cargo, asegurando que no renunciará. Asimismo, ha pedido a las autoridades investigar el caso y llevar a los responsables ante la justicia.