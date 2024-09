Bogotá decidirá la próxima semana sobre el futuro del racionamiento de agua

La situación del suministro de agua en Bogotá y sus alrededores sigue siendo crítica, y las autoridades locales anunciarán la próxima semana si se implementarán nuevas medidas de racionamiento.

La decisión se tomará el 21 de septiembre, dependiendo de la evolución de las lluvias y la capacidad de los embalses que abastecen a la ciudad.

Desde julio, la planta de tratamiento de Tibitoc ha jugado un papel clave en el abastecimiento de agua potable, contribuyendo con un 46% del suministro de la capital.

Esto ha aliviado parcialmente la presión sobre el sistema Chingaza, que ahora aporta el 49% del agua, frente al 70% que solía suministrar históricamente. A pesar de estos avances, las proyecciones climáticas no son alentadoras, con lluvias por debajo de los promedios esperados.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que se han estado monitoreando tanto el sistema de Chingaza como las obras de optimización de Tibitoc, que permitieron incrementar su capacidad en medio de la escasez. “

Hemos logrado 18,8 millones de m3 adicionales en Chingaza gracias a las medidas de ahorro implementadas desde abril”, señaló el mandatario.

No obstante, Galán advirtió que, si las condiciones climáticas no mejoran, se podría reinstaurar un ciclo de racionamiento más estricto. “Si no cambia la tendencia en la próxima semana, avanzaremos en una restricción mayor, regresando posiblemente a un ciclo de cada 9 días en las zonas afectadas de Bogotá”, mencionó.

Por su parte, la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, destacó el esfuerzo por equilibrar la carga entre las diferentes fuentes de agua. “Desde principios de año hemos ajustado el sistema para reducir la presión sobre Chingaza y llevar más agua de Tibitoc a la ciudad. Esto, sumado a las campañas de ahorro, ha sido clave para enfrentar el déficit”, afirmó.