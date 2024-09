Caso UNGRD: Revelan entrevista de Luis C. Barreto en la que salpicó a Luis Gustavo Moreno

La defensa de Édgar Eduardo Riveros Rey presentó ante la juez 71 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá una entrevista judicial a Luis Carlos Barreto, capturado hace una semana por su presunta relación con el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que salpicó al abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Sneyder Pinilla.

El abogado Pedro Suárez relató que Moreno supuestamente le habría planteado a (Luis Carlos Barreto) que se sumara al principio de oportunidad que su cliente (Sneyder Pinilla) estaba negociando con la Fiscalía General de la Nación, al parecer, a cambio de delatar a Cesar Manrique, director de la Función Pública.

Dijo el penalista en la audiencia que Barreto se negó a hacer cualquier tipo de afirmación contra el alto funcionario del Gobierno Nacional, porque no tenía nada que decir y añadió que sobre el principio de oportunidad no podía negociar porque aparentemente no conocía nada.

“Llega un punto donde él me dice (Gustavo Moreno) que yo (Luis Carlos Barreto) me sume al principio de oportunidad de Sneyder, que él es muy cercano a la fiscal, que él trabajó con ella cuando estuvo en la Fiscalía Anticorrupción y que para él sería muy fácil que yo saliera bien librado de todo esto, porque era sumarme al principio de oportunidad”, a partes de la entrevista.

También dijo que “me aclaró que el principio de oportunidad era para dilatar a alguien superior (…)”, señaló Barreto.

El abogado Suárez siguió leyendo la entrevista en la que Barreto dijo que, “entonces, el alguien superior que ellos quieren que yo delate, es al doctor César Manrique”.

La respuesta del exfuncionario de la UNGRD sobre la posibilidad de mencionar a Manrique fue “cuando él (supuestamente Luis Gustavo Moreno) me dijo eso, yo le dije: no doctor, no tengo cómo hacer un principio de oportunidad, yo no tengo a quién delatar”.

En la entrevista que Barreto le concedió con fines judiciales a la defensa de Riveros Rey, aseguró que también le dijo a Moreno “no lo voy a hacer” y añadió “yo lo que quiero es que Sneyder Pinilla obviamente no me meta en el chicharrón de esa matriz porque yo no firmé nada; yo no asumí contratos porque yo no conozco a ninguno de los contratistas”.

También dijo “no hay una prueba donde me vean a mí reunido con un contratista; los conocí ya después cuando fui supervisor, este año porque yo reemplacé (a Sneyder Pinilla)”.

En ese sentido, el abogado Suárez le pidió a la juez 71 Penal Municipal con Función de Control de Garantías que no tenga en cuenta la acción de agente encubierto de Moreno.

#Atención | Con entrevista de Luis Carlos Barreto, defensa de Édgar Riveros salpicó a Gustavo Moreno, quien le habría pedido delatar al director de Función Pública → https://t.co/HqhvhyjEOg pic.twitter.com/mJROQduBM0 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 13, 2024

Argumentó además que fue el abogado de Pinilla el que buscó a Luis Carlos Barreto a través del abogado de la Red de Veedurías, Juan Carlos Calderón España, para inducirlo en el error.

Finalmente, le pidió a la juez que no imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra su cliente.