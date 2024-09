FF.MM. no tienen información de atentado contra el presidente, según el comandante Cubides

Francisco Cubides, el almirante que comanda las Fuerzas Militares, afirmó este viernes, a la salida de una convención de generales y almirantes de todo el país, que no tiene información sobre un posible plan para atentar contra la vida o el mandato del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con Cubides, hay “un permanente esfuerzo de inteligencia” para resguardar la vida del mandatario “y de todos los demás funcionarios del Gobierno”. “Es un esfuerzo que se hace para evitar que cualquier colombiano sea afectado”, aseguró ante medios de comunicación.

Ante la pregunta sobre si en las Fuerzas Militares o en su inteligencia habría conocimiento sobre el presunto complot denunciado por el jefe de Estado, Cubides aseguró: “No conozco puntualmente el origen de esa información”. Pero no negó que “otras agencias” pudiesen tener más detalles.

“No, en este momento no tenemos conocimiento. No conozco. Habrá que preguntar, de pronto, en otras agencias, como la Fiscalía General de la Nación o la Policía, pero desde nuestro lado, desde las Fuerzas Militares, no tenemos conocimiento respecto a algún atentado”, insistió.

El presidente ha mencionado públicamente que tiene conocimiento de un plan para atentar contra su vida y apartarlo del Ejecutivo en los próximos tres meses. “No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño, dicen. Así el pueblo haya dicho que sí, se burlan”, dijo en Armenia.

“Desde el poder organizaron el paro para ver si se podía repetir lo que pasó en Chile cuando al bloquear las carreteras tumbaron al presidente Salvador Allende, que es lo que quieren hacer”, indicó el 12 de septiembre en un encuentro con medios alternativos. “La orden ya está dada”, recalcó.