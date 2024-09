4 verbos en español que no tienen traducción al inglés: ¿cómo decirlos?

La Real Academia Española (RAE), es la principal institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante, por lo que es el lugar por excelencia al que acudir para conocer cómo se escriben las palabras e incluso si existen. Según explica el estamento, el idioma español cuenta con más de 93.000 palabras, siendo uno de los más ricos no solo por las que se conocen, sino por los coloquialismos que resaltan la cultura de cada región hispana.

La RAE comparte sus propias definiciones de palabras, los sinónimos, antónimos y significados, así como la conjugación de verbos y las reglas gramaticales.

Eso sí, este diccionario se actualiza recurrentemente, pues la sociedad constantemente está creando nuevos términos para definir objetos, acciones o situaciones que acaban siendo adoptados por una gran parte de la población, siendo la próxima publicación en 2026.

Cuatro verbos en español que no tienen traducción al inglés

Hay varias palabras en español que no existen en inglés, eso sí, se podrán encontrar términos parecidos o que puedan usarse en su reemplazo, pero la palabra como tal NO podrá traducirse al otro idioma. En W Radio le contamos cuatro verbos usados muy comúnmente en la sociedad que no tienen traducción al inglés.

Trasnochar

El diccionario de la RAE lo define como “dicho de una persona: pasar la noche, o gran parte de ella, velando o sin dormir”, es decir, es cuando no llega la hora de sueño a las horas debidas, sino que se pasa gran parte de la noche despierto. Lo más cercano a ‘trasnochar’ que se puede decir en inglés es to stay up all night.

Madrugar

Es el opuesto a trasnochar, la RAE lo define como “levantarse al amanecer o muy temprano”. Para expresar en inglés que está madrugando no hay una traducción exacta, sino que debe usar el término “despertar temprano”, es decir, wake up early.

Estrenar

La RAE la define como “hacer uso por primera vez de algo”, es muy usada en Colombia para referirse a cuando se usa ropa nueva, sin embargo, no tiene una traducción en inglés. En ese idioma depende del caso, es decir, si se está estrenando ropa, se debe usar to show for the first, en cambio si un artista estrena un nuevo sencillo, se usa launch y release.

Tutear

Según la RAE esta es la acción de “dirigirse a alguien empleando el pronombre de segunda persona para el trato de confianza o familiaridad”, usando el ‘tú’. En inglés no hay traducción, es más, nisiquiera existe el fenómeno lingüístico, ni tiene reemplazo. Esto porque la segunda persona del plural en inglés siempre es you.

¿Cuál es la palabra más larga en idioma español?

La palabra más larga conocida, que está avalada por la RAE es una profesión del sector de la salud, más específicamente con el área de la medicina que estudia el cerebro.