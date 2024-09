Más de veinte personas resultaron heridas en Turquía tras la explosión de una fábrica

(Photo by Emre Ayvaz/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Una explosión en una fábrica de pasta en el distrito de Hendek, en la provincia occidental de Sakarya en Turquía, ha causado más de 20 heridos este domingo 15 de septiembre, mientras el incendio en las instalaciones permanece activo.

El alcalde metropolitano de Sakarya, Yusuf Alemdar, ha explicado que según las primeras investigaciones, la explosión ocurrió en la planta superior del edificio.”Aún no contamos con información sobre las causas, ya que no se pueden hacer evaluaciones mientras el incendio sigue activo. No hay zonas residenciales cercanas al lugar”, añade Alemdar. Asimismo, las autoridades indican que el estado de salud de los heridos no es crítico.

La agencia estatal Anadolu ha informado que tras la explosión se desató un incendio en la fábrica, lo que motivó el despliegue de numerosas ambulancias y camiones de Bomberos. Una hora después de la explosión, las autoridades aún trabajan por controlar las llamas en el recinto.