¿Normativa sobre las protestas sociales está desbordada de la ley? Análisis de exfiscales

Protestas en Colombia. (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Los exfiscales generales de la Nación Eduardo Montealegre y Guillermo Mendoza Diago analizaron en La W, con Julio Sánchez Cristo, la normativa de la fiscal Luz Adriana Camargo sobre las protestas sociales pacíficas en el país.

¿La normativa está desbordada de la ley?

Para Montealegre, la directiva está ajustada a la jurisprudencia y a la Constitución: “no hay ningún desbordamiento por parte de la fiscal general de la Nación”.

Por su parte, Mendoza Diago aseguró que la normativa no está por fuera de la ley porque solo se hace un llamado a los funcionarios de la Fiscalía para que “evalúen los comportamientos que surgen en el curso se la protesta”.

“Es una forma de organizar, de crear conciencia y claridad sobre cómo se debe manejar judicialmente los eventos de protestas sociales”, añadió.

¿Directiva exime delitos en medio de las protestas?

Ambos exfiscales de la nación coincidieron en que el documento no excluye ningún delito contra la fuerza pública en medio de las manifestaciones. No obstante, la normativa sí recuerda que los gritos, cantos o gestos (no agresiones físicas) contra las autoridades o personas no significa un delito.

“De ninguna manera se ‘destipifica’ la tortura o el terrorismo”, mencionó Diago.

“Hay una especie de satanización de la prensa amarillista haciéndole creer al país que esta herramienta permite la violencia en la protesta social”, añadió Montealegre.

¿La normativa de Francisco Barbosa se excedió?

Para Montealegre no hay ninguna duda de que sí estaba fuera de lugar las medidas contra las manifestaciones que fueron adoptadas por la Fiscalía cuando Francisco Barbosa era el fiscal general de la Nación.

“No me cabe la menor duda. Barbosa hizo una interpretación contraria de la Constitución sobre la protesta y se fue al extremo, criminalizó la protesta. Se fue a un derecho penal del terror y lo convirtió en una herramienta peligrosa de persecución política”, afirmó.

Para Mendoza Diago ninguna de las dos normativas se sale de las leyes ya establecidas en la norma.