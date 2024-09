Al Oído: Mujer increpó y agredió a Pastor Alape en Bogotá

Estamos Al Oído de una efervescencia que crece aumentando polarización y la violencia en el país. La violencia política está sembrando un país inviable.

Al Oído del Consejo Nacional Electoral, que pide que los colombianos lo rodeemos más.

No puede ser que el magistrado Álvaro Prada, que es uno de los ponentes que estudia la presunta violación de topes de campaña del presidente Gustavo Petro, tuvo que sacar a sus hijos, menores de edad, y a su esposa del país por las amenazas que han recibido. Es casi como volver a los años 90′s mientras la polarización y la violencia crece.

La violencia pasa de las redes a las calles

Una mujer agredió verbalmente a Pastor Alape, firmante del acuerdo de paz, en medio de un almuerzo en el Centro Comercial San Martín, de Bogotá, en el Centro Internacional.

Fue preocupante el momento que vivió el firmante, las personas con las que almorzaba y el resto de los comensales en el lugar. La mujer ingresó con un hombre más joven, con un celular encendido, llegaron a su mesa en la que se encontraba, allí le gritó y procedió a distintas agresiones.

Este es el resultado de un acuerdo de paz que no ha sido implementado, de una sociedad que no entiende de reconciliación ni de argumentos en medio de la diferencia, pero también de un Gobierno que dijo que su bandera sería la paz y no ha dado garantías a los firmantes.

Este es el resultado de que la polarización en el país está aumentando y que a cualquiera que tenga posiciones honestas, del lado que sea, empezarán a ser agredidos en público. Claro que es rentable y taquillero para redes subir la agresión a un personaje público en la calle.

Violencia que aumenta y que no distingue

Miren lo que está pasando con el influenciador Wally Opina, desde un micrófono lo ofendieron por su aspecto físico, en lugar de usar la cabeza y enfrentarlo con argumentos. Para algunos lo fácil es decirle “ballena”, con odio profundo, porque siempre el lugar común vuelve a ser el estético, para revolver sentimientos. Falta nivel, mucho nivel.

Nos estamos moviendo en mareas que cada día cuentan con menos argumentos y un nivel que solo genera que tener una opinión nos lleve a evitar salir, porque hay quienes pasan todos los límites.

Ahora, muchos censuran lo sucedido mientras otros lo aplauden, y es que pareciera que depende de quién fue la víctima en la hoguera para ver desde el atril de la doble moral quien lo merece o no.

