Creí que no sobreviviría: pasajera de vuelo a Barraquilla que vivió vendaval en el avión

La noche del pasado lunes, 16 de septiembre, un avión de Avianca que tenía ruta de Medellín a Barranquilla experimentó una fuerte turbulencia en pleno intento de aterrizar en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de la capital del Atlántico, durante un fuerte vendaval que acabó causando pánico al interior de la aeronave,

Zuleima Ebeatt, una de las pasajeras y quien grabó el video que es viral en redes sociales de los momentos de terror, pasó por los micrófonos de La W para relatar lo que vivió en el avión.

“Fue algo impactante, fueron unos minutos que parecieron una eternidad, en el vuelo venían niños que estaban demasiado asustados, todos gritaban, lloraban, rezaban (…) Íbamos a aterrizar en Barranquilla, de repente entramos en una neblina, no se veía nada, y empezó la turbulencia”, relató la mujer, quien afirmó que se sentía como si el avión fuera a caer.

Es importante destacar que tal fue la magnitud del vendaval que en el departamento se reportaron viviendas destechadas, caída de redes eléctricas y árboles, y falta del suministro de energía en, por lo menos, nueve municipios.

“Finalmente, llegamos al aeropuerto de Cartagena porque era imposible aterrizar en Barranquilla, eso sí, no aterrizamos de inmediato, sino que empezamos a sobrevolarla ciudad (…) Creíamos que no íbamos a sobrevivir, fue algo increíble que espero no volver a vivir. Las personas estaban despidiéndose, creían que sería su fin”, cerró.

