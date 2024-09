Meta trata que en plataformas no haya criminalidad: exasesor de NSA por prohibición de RT

Meta trata de que en sus plataformas no haya actividad criminal: NSA por prohibición de RT

En conversación con La W, Glenn Gerstell, asesor general de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos de 2015 a 2020, se refirió a la decisión de Meta de prohibir a RT News y otros medios estatales de Rusia en sus plataformas (Instagram, Threads y Facebook).

“Por años, Meta ha tratado de balancear lo que se permite en las publicaciones en Facebook e Instagram. Por un lado, quiere permitir la mayor cantidad de publicaciones posibles, respetando la libertad de prensa, aunque el contenido no les guste a las personas; al mismo tiempo, trata de que en sus plataformas no haya actividad criminal como pornografía infantil, tráfico de drogas o usuarios no reales”, aseguró.

Ante los señalamientos que vinculan a RT con operaciones de información engañosa, mencionó que ese medio de comunicación tiene la tradición de operar según la propaganda rusa dirigida por la inteligencia de ese país.

“Rusia tiene un inusual uso extendido y coordinado de este tipo de campañas de desinformación en el mundo. Es por esto que en la invasión a Ucrania la Unión Europea, Canadá y YouTube bloquearon a RT”, expresó.

¿Decisiones de Meta van en contra de la Primera Enmienda?

Explicó que, aunque la Primera Enmienda permite la libertad de expresión, no aplica para empresas privadas, pues no están cobijadas por ella.

