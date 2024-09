No es una conducta dilatoria: magistrada Lucía Velásquez por rotación del expediente Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no tomó este 16 de septiembre una decisión definitiva sobre la ponencia que solicita formular cargos contra el presidente Gustavo Petro, en calidad de candidato, y contra el exgerente de su campaña, el ahora presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por ese caso.

Al respecto, la magistrada Alba Lucía Velázquez, quien militó en el Polo Democrático y quien participará en la votación de la ponencia, contó que se tomaron tres decisiones el lunes: “Una tiene que ver con una recusación que interpuso un ciudadano; la segunda, con una solicitud de nulidad ante el Consejo de Estado por parte de la defensa del presidente; y la tercera, la solicitud de rotación del expediente”.

Sobre la rotación del expediente, Velásquez explicó que ella se acogió a ese mecanismo para el estudio detallado de la ponencia y para presentar observaciones, más no para dilatar la votación de los cargos.

Y es que este mismo expediente ya fue solicitado simultáneamente por todos los magistrados la semana del 26 de agosto, precisamente para votar lo antes posible. Pero, según dijo, no pudo revisarlo porque estuvo hospitalizada y se reintegró hasta el jueves pasado: “Esa es la razón por la cual lo solicité hasta el día de ayer”, dijo.

Así pues, Velásquez desmintió los señalamientos por la posible dilación en este proceso y defendió su derecho como magistrada a revisar el expediente de manera detallada: “No es intención de dilatar. Es un derecho, y siempre lo hemos hecho en todos los expedientes que nosotros revisamos los magistrados. La rotación del expediente es una figura que está regulada por el Consejo Nacional Electoral”.

Ante las críticas que señalan que la solicitud de rotación retrasará el proceso aún más, la magistrada aseguró que cualquier magistrado, incluido Altus Vaquero, quien podría regresar al CNE en los próximos días, tiene el mismo derecho a estudiar el expediente a fondo.

“Cuando llegue el magistrado Altus, tendrá el mismo derecho. Todos los magistrados son supremamente responsables a la hora de tomar decisiones y no tomarían una decisión sin revisar con profundidad”, agregó.

La magistrada también se refirió a la naturaleza política del CNE, que ha sido criticado por algunos sectores, y aunque no negó su cercanía con el Polo Democrático, sí aseguró que esto no influye en su actuar como magistrada: “Yo he sido militante del Polo desde su creación, y fue ese partido el que me postuló al Senado. Pero, eso no significa, de ninguna manera, que cuando tome una decisión me ponga a favor de este partido”.

Ahora, cuando se le preguntó por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que se está gestando un “golpe blando” o un “golpe de las corbatas” desde esa instancia, Velázquez evitó asumir una posición, pero dijo que el Consejo de Estado ya resolvió el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusación para investigar al presidente.

“La decisión final, lo que dice es que el CNE puede realizar investigaciones administrativas sobre la financiación, pero la imposición de las sanciones dependerá de otras instancias”, se refirió a lo que puede hacer el CNE.